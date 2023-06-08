Азербайджан играет центральную роль в Евразии – министр обороны Италии

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что обсудил в среду на встрече в Риме с заместителем министра обороны Азербайджана - начальником главного управления военно-технического обеспечения Агилем Гурбановым перспективы развития сотрудничества Рима и Баку.
«Азербайджан играет центральную роль в Евразии. Мы проанализировали возможности дальнейшего укрепления отношений между нашими странами посредством сотрудничества в области энергетики и обороны», - заявил Крозетто, слова которого приводит Минобороны Италии.
Р.Керимов
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