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Внешняя политика 08.06.2023 10:53

Азербайджан играет центральную роль в Евразии – министр обороны Италии

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что обсудил в среду на встрече в Риме с заместителем министра обороны Азербайджана - начальником главного управления военно-технического обеспечения Агилем Гурбановым перспективы развития сотрудничества Рима и Баку.

«Азербайджан играет центральную роль в Евразии. Мы проанализировали возможности дальнейшего укрепления отношений между нашими странами посредством сотрудничества в области энергетики и обороны», - заявил Крозетто, слова которого приводит Минобороны Италии.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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