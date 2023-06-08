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Дальнее зарубежье 08.06.2023 13:04

Президент Южной Кореи заявил о «тотальной войне» в сфере производства полупроводников

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг заявил, что соперничество в мире за доминирование в полупроводниковой отрасли приняло формы крайне ожесточенной конкуренции, и южнокорейские компании не смогут справиться в одиночку с такой ситуацией.

"Конкуренция за полупроводники - это промышленная война. Это тотальная война, идущая на общенациональном уровне", - приводит "Рёнхап" слова президента со встречи, посвященной развитию соответствующей отрасли южнокорейской промышленности.

"Геополитические проблемы в последнее время стали представлять наибольший риск для бизнеса. Он не сможет справиться с этим сам. Это проблема, которую должно решать государство за счет усиления сотрудничества и каналов коммуникации с США и другими дружественными государствами", - заявил Юн Сок Ёль.

"Рёнхап" напоминает, что Южная Корея 20 лет играла ведущую роль в производстве микросхем памяти, однако теперь сталкивается с иностранной конкуренцией и последствиями соперничества США и КНР. По данным офиса южнокорейского президента, полупроводниковая промышленность - одна из важнейших отраслей Южной Кореи: на ее продукцию приходятся 20% экспорта, 55% капиталовложений в оборудование.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИКРОСХЕМЫ, СОПЕРНИЧЕСТВО, ОЦЕНКА

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