Президент Южной Кореи заявил о «тотальной войне» в сфере производства полупроводников

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг заявил, что соперничество в мире за доминирование в полупроводниковой отрасли приняло формы крайне ожесточенной конкуренции, и южнокорейские компании не смогут справиться в одиночку с такой ситуацией.
"Конкуренция за полупроводники - это промышленная война. Это тотальная война, идущая на общенациональном уровне", - приводит "Рёнхап" слова президента со встречи, посвященной развитию соответствующей отрасли южнокорейской промышленности.
"Геополитические проблемы в последнее время стали представлять наибольший риск для бизнеса. Он не сможет справиться с этим сам. Это проблема, которую должно решать государство за счет усиления сотрудничества и каналов коммуникации с США и другими дружественными государствами", - заявил Юн Сок Ёль.
"Рёнхап" напоминает, что Южная Корея 20 лет играла ведущую роль в производстве микросхем памяти, однако теперь сталкивается с иностранной конкуренцией и последствиями соперничества США и КНР. По данным офиса южнокорейского президента, полупроводниковая промышленность - одна из важнейших отраслей Южной Кореи: на ее продукцию приходятся 20% экспорта, 55% капиталовложений в оборудование.
Азербайджан готов задействовать свой транспортно-логистический потенциал для увеличения грузопотока в рамках СНГ - премьер
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кении
Страховщики в Азербайджане за I кв. увеличили число заключенных договоров в 2,2 раза
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели $1,5 млн
Британский регулятор вводит новые правила продвижения криптовалютных активов
В Азербайджане выявлено 4 новых случая COVID-19
Габала утверждена молодежной столицей СНГ в 2025 году
ГАТ направит свыше 3 млн манатов на II этап работ по созданию туристической инфраструктуры в Суговушане
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Yelo Bank проведен “День здоровья”
Бизнес кредиты от Yelo Bank под 5% годовых
Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС