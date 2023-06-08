Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8212 RUR   0.0208 GBR   2.1173 TRY   0.0729

Цена на нефть

07.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +0.79 Brent 76.95 +0.66

Внешняя политика 08.06.2023 12:46

Баку и Берлин провели политконсультации

Уполномоченный представитель МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг сообщил о проведении в Берлине ежегодных политических консультаций Азербайджана и Германии.

«Германия и Азербайджан провели ежегодные политические консультации в Берлине. Благодарю замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова за ведение всестороннего диалога, основанного на партнерстве, искренности и взаимном уважении», - написал Люттенберг в твиттере.

Он добавил, что Берлин продолжит работу, направленную на обеспечение безопасности на Южном Кавказе.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, ГЕРМАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


Глава МИД ФРГ приветствовала отзыв грузинским парламентом законопроекта об иноагентах Глава МИД ФРГ рекомендует Грузии заняться реформами и преодолеть поляризацию в обществе Баку и Берлин обсудили экспорт азербайджанских энергоресурсов в Европу, ситуацию в Украине В МИД РФ заявили, что отказ Берлина от российских энергоресурсов негативно скажется на позициях ФРГ на мировых рынках Баку и Берлин обсудили перспективы сотрудничества Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Германию Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики Баку надеется на укрепление сотрудничества с Берлином и Веной Глава МИД Германии считает контрпродуктивным строить догадки о планах РФ по Украине В МИД РФ расценили как неприемлемые высказывания канцлера Германии по теме Донбасса

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az