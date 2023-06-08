Баку и Берлин провели политконсультации

Уполномоченный представитель МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг сообщил о проведении в Берлине ежегодных политических консультаций Азербайджана и Германии.

«Германия и Азербайджан провели ежегодные политические консультации в Берлине. Благодарю замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова за ведение всестороннего диалога, основанного на партнерстве, искренности и взаимном уважении», - написал Люттенберг в твиттере.

Он добавил, что Берлин продолжит работу, направленную на обеспечение безопасности на Южном Кавказе.

Р.Керимов