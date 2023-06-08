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Дальнее зарубежье 08.06.2023 14:01

13 человек стали жертвами взрыва в афганской провинции Бадахшан

В мечети города Файзабад в афганской провинции Бадахшан в результате взрыва погибли 13 человек, в том числе, командир контролирующего страну движения "Талибан" Сафиулла Яфтали.

Как сообщает информационное агентство Aamaj News, взрыв произошел на церемонии поминания погибшего заместителя губернатора талибов провинции Бадахшан Нисар Ахмада Ахмади.

Наряду Яфтали, который до недавних пор был начальником службы безопасности талибов провинции Баглан, убит имам мечети Кари Эхсанулла и несколько известных старейшин.

Ответственность за теракт 6 июня взяло на себя ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России террористическая группировка). За сегодняшний теракт пока не взяла на себя ответственность ни одна из действующих в стране вооруженных групп.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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