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Бизнес и законодательство 08.06.2023 21:08

Marks & Spencer откажется от маркировки срока годности на молоке для сокращения отходов

Британская сеть универмагов Marks & Spencer перестанет указывать срок годности на упаковках молока, чтобы снизить объем выбрасываемых отходов, пишет The Guardian.

Вместо этого сеть будет снабжать молоко более мягкой формулировкой "в лучшем виде до" (best before), которая, по сути, является рекомендацией и относится к качеству продукта, а не к его пригодности для употребления в пищу.

Ранее аналогичную инициативу в отношении молочных продуктов внедрили другие британские торговые сети, включая Morrisons и Co-op.

Молоко входит в тройку самых часто выбрасываемых продуктов в Великобритании после картофеля и хлеба, по данным благотворительной организации Wrap. Британская семья в среднем выливает 18 пинт молока в год, совокупный объем по стране составляет 490 млн пинт (278 млн литров) ежегодно на сумму порядка 270 млн фунтов ($336 млн).

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОЛОКО, СРОК, ГОДНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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