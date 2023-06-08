Страховщики в Азербайджане за I кв. увеличили число заключенных договоров в 2,2 раза

Страховщики в Азербайджане за январь-март 2023 года заключили 1 млн 628,279 тыс. страховых договоров, что в 2,2 раза больше, чем за первый квартал 2022 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на страховом рынке.

Большая часть страховых договоров заключена по добровольным видам страхования, на долю которых пришлось 72,7% общего портфеля или 1 млн 183,962 тыс. единиц (рост в 3,3 раза по сравнению с январем-мартом 2022 года – ИФ).

При этом по страхованию жизни заключено 921,434 тыс. договоров (рост в 3,8 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 262,528 тыс. (рост в 2,2 раза), включая страхование имущества – 143,713 тыс. (рост в 2,1 раза).

Число договоров по обязательным видам страхования увеличилось в отчетный период на 18% - до 444,317 тыс. При этом по ОСАГО заключено 371,239 тыс. договоров (рост на 22,1%).

Суммарные премии страховщиков и перестраховщиков в Азербайджане по итогам января-марта составили 360 млн 204,4 тыс. манатов (+35,2%). Премии по добровольным видам страхования составили 262 млн 421,7 тыс. манатов (+31,8%), по обязательным – 97 млн 782,7 тыс. манатов (+45,1%).

За январь-март 2023 года выплаты на возмещение по страховым случаям составили 105 млн 356,4 тыс. манатов (+65,8%). Выплаты по добровольным видам страхования составили 80 млн 970,6 тыс. манатов (+вдвое), по обязательным – 24 млн 385,9 тыс. манатов (+8,7%).

Х.Насирзаде