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СНГ 08.06.2023 14:21

Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Бишкеке в конце октября

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств пройдет 27 октября в Бишкеке.

"По предложению Кыргызской республики очередное заседание Совета глав правительств СНГ решено провести в городе Бишкеке 27 октября 2023 года", - сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе в Сочи.

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Тэги: СНГ, СОВЕТ, ЗАСЕДАНИЕ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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