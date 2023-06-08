Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Бишкеке в конце октября

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств пройдет 27 октября в Бишкеке. "По предложению Кыргызской республики очередное заседание Совета глав правительств СНГ решено провести в городе Бишкеке 27 октября 2023 года", - сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе в Сочи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».