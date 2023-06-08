Восемь маленьких детей получили ножевые ранения в ходе нападения во французском городе Анси

Не менее девяти человек, в том числе восемь маленьких детей, пострадали в четверг от нападения с ножом в городе Анси в департаменте Верхняя Савойя, сообщают французские СМИ.
По данным СМИ, как минимум четверо малышей, по предварительным данным, получили серьезные ранения, двое находятся в критическом состоянии.
Задержанный нападавший является 32-летним сирийцем, запросившим убежище во Франции в 2022 году. При этом он получил статус беженца в Швеции в нынешнем году, передает Le Figaro.
По описаниям очевидцев, которые приводит телеканал BFMTV, инцидент произошел в парке на берегу альпийского озера Анси, на площадке для отдыха. На нее с криками ворвался нападавший, он направился к детским коляскам и стал наносить удары ножом. Увидев, что он окружен прибывшей полицией, преступник бросился на пожилого человека и ударил его ножом.
Уголовная полиция начала расследование, Национальная антитеррористическая прокуратура оценивает ситуацию.
В Анси выехали премьер-министр Элизабет Борн и министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал в твиттере: "Абсолютно подлая атака сегодня утром в парке в Анси. Дети и взрослые находятся между жизнью и смертью. Нация в шоке. Наши мысли с ними, а также с их семьями и мобилизованными службами экстренной помощи".
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