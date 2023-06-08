Габала утверждена молодежной столицей СНГ в 2025 году

Страны СНГ будут обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки.
Соответствующее соглашение о взаимодействии было подписано по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Сочи.
Кроме того, главы правительств подписали соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ "по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке, свидетельствами на возвращение" и меморандум о сотрудничестве в области противодействия мошенничеству на сетях электросвязи.
В ходе заседания было принято решение, что молодежной столицей СНГ в следующем году станет столица Узбекистана Ташкент. В 2025 году такой статус получит азербайджанский город Габала.
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