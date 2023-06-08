Страны СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций

Главы правительств стран Союза независимых государств (СНГ) в четверг подписали соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Церемония состоялась в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

"Соглашением предусматривается создание в СНГ зоны свободной торговли услугами и осуществления инвестиций, закрепление принципа равенства и недискриминации участников экономических отношений независимо от гражданства, места регистрации и формы собственности", - поясняла на этой неделе суть документа пресс-служба президента Белоруссии.

Также стороны подписали соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

В числе завизированных документов - меморандум о сотрудничестве государств-участников СНГ в области противодействия мошенничеству (фроду) на сетях электросвязи.