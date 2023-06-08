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Внешняя политика 08.06.2023 15:01

Азербайджан готов задействовать свой транспортно-логистический потенциал для увеличения грузопотока в рамках СНГ - премьер

Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в 2022 году вырос более чем на 28%, за 4 месяца 2023 года – на 22%, заявил премьер страны Али Асадов.

«Азербайджан поддерживает на двусторонней основе тесные торгово-экономические связи, которые поступательно расширяются. По итогам 2022 года объем товарооборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28%. Положительная динамика наблюдается и в текущем году, за первые четыре месяца которого нам удалось увеличить взаимную торговлю на 22%», - сказал Асадов в четверг на заседании Совета глав правительств СНГ в Сочи в узком составе.

Премьер, слова которого приводит пресс-служба кабинета министров, отметил, что

на фоне нынешних глобальных геополитических вызовов есть потребность в сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. «Азербайджан, будучи ключевым транспортным узлом в регионе, постоянно совершенствует свою транспортно-логистическую инфраструктуру и готов интенсивнее задействовать свой потенциал для обеспечения возрастающих объёмов грузопотоков для нужд наших партнеров по СНГ», - подчеркнул он.

Асадов также констатировал важность разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

Премьер также заявил о готовности Азербайджана рассмотреть возможности развития взаимовыгодного сотрудничества по вопросам "зеленой" энергетической повестки.

Премьер также рассказал о постконфликтной ситуации в регионе. В этой связи он отметил, что, оставаясь приверженным мирной повестке дня, Азербайджан полон решимости продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе.

Р.Ахмедов

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Тэги: АСАДОВ, СНГ


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