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Туризм 08.06.2023 19:03

Казахстан, РФ и Узбекистан создают Евразийский Альянс горных курортов со штаб-квартирой в Алматы

Руководители горных курортов "Шымбулак" (Казахстан), "Роза Хутор" (Россия) и "Амирсой" (Узбекистан) договорились о создании Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК), сообщила пресс-служба ЕАГК.

Соответствующий меморандум был подписан на выставке "Евразия - наш дом", приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая проходит в российском Сочи.

"Стороны пришли к соглашению создать общую платформу для продвижения внутреннего туризма на Евразийском пространстве, совместного развития горных курортов Евразии, профессионального общения, обмена лучшими практиками и укрепления брендов горных курортов - лидеров отрасли, сохранения и взаимной популяризации природного и культурного наследия стран-участниц и продвижения идей здорового образа жизни", - говорится в сообщении.

"У каждого из наших курортов накоплен определенный потенциал в развитии туризма, внедрения новых технических решений, повышения привлекательности курортов, обеспечения безопасности туристов. Мы хотим объединить наши возможности, и, используя эту синергию, решать более масштабные задачи, развивать совместные проекты, обмениваться передовым опытом, чтобы сделать наши курорты еще лучше и тем самым расширить туристические горизонты для жителей наших стран", - отметил гендиректор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов, слова которого приводятся в сообщении.

Участники ЕАГК договорились, что в ближайшее время они объединят свои возможности для организации межгосударственного туристического горного маршрута, проведения ежегодного фестиваля горных курортов Евразии, учреждения премии "Горы Евразии".

Кроме того, планируется проведение ежегодной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы".

По данным ЕАГК, штаб-квартира нового общественного объединения будет располагаться в казахстанском Алматы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МЕМОРАНДУМ


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