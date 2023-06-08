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ТЭК 08.06.2023 16:02

Новак: спрос на газ к 2030г вырастет до 10%

Природный газ будет одним из основных переходных энергоресурсов на фоне "зеленой повестки", рост спроса на него к 2030 году может составить до 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика".

"В перспективе ожидается увеличение доли газа как переходного топлива. Рост спроса на газ к 2030 году составит до 10%, который во многом будет обеспечен за счет увеличения его использования в промышленности и энергетическом секторе на фоне декарбонизации", - сообщил он.

Вице-премьер подчеркнул, что рост спроса на СПГ может быть более внушительным - на 54%, до 800 млрд куб.м. При этом доля СПГ в общем увеличении спроса на природный газ оценивается в 70-80%.

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Тэги: МИР, ГАЗ, СПРОС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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