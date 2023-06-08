Новак: спрос на газ к 2030г вырастет до 10%

Природный газ будет одним из основных переходных энергоресурсов на фоне "зеленой повестки", рост спроса на него к 2030 году может составить до 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика".
"В перспективе ожидается увеличение доли газа как переходного топлива. Рост спроса на газ к 2030 году составит до 10%, который во многом будет обеспечен за счет увеличения его использования в промышленности и энергетическом секторе на фоне декарбонизации", - сообщил он.
Вице-премьер подчеркнул, что рост спроса на СПГ может быть более внушительным - на 54%, до 800 млрд куб.м. При этом доля СПГ в общем увеличении спроса на природный газ оценивается в 70-80%.
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