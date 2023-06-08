Венгерский премьер созвал заседание Совета обороны ввиду ситуации на Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в связи с ситуацией на Украине провел заседание Совета обороны, сообщает в четверг сербская газета "Политика".
"Нашим приоритетом остается безопасность венгров", - прокомментировал он итоги встречи, указав также на необходимость прекращения огня и начало мирных переговоров.
Во встрече приняли участие министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки, министр полиции Шантор Пинтер и начальник генерального штаба венгерской армии Габор Боронди.
Ранее Орбан выражал обеспокоенность ситуацией, складывающейся вокруг венгерского меньшинства на Украине.
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