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Дальнее зарубежье 08.06.2023 16:33

Венгерский премьер созвал заседание Совета обороны ввиду ситуации на Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в связи с ситуацией на Украине провел заседание Совета обороны, сообщает в четверг сербская газета "Политика".

"Нашим приоритетом остается безопасность венгров", - прокомментировал он итоги встречи, указав также на необходимость прекращения огня и начало мирных переговоров.

Во встрече приняли участие министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки, министр полиции Шантор Пинтер и начальник генерального штаба венгерской армии Габор Боронди.

Ранее Орбан выражал обеспокоенность ситуацией, складывающейся вокруг венгерского меньшинства на Украине.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ОБОРОНА, СОВЕТ, УКРАИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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