ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения

В поддержку успешной программы самозанятости ТуранБанк продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам с особыми потребностями в социальной защите. И так, Алиев Фуад из Агдамского района,а из Тертерского района Афсана Аббасова, Сулейман Бабаев, Халиг Балачаев, Рамиль Байрамов и Сахават Байрамов были обеспечены скотом и кормами для строительства животноводческих ферм.
ТуранБанк, в связи с призывом 11 марта 2020 года Президента страны к азербайджанским банкам об оказании поддержки программе самозанятости уязвимых групп населения, активно реализует мероприятия в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией Банков Азербайджана.
Поздравляем всех участников программы и удачи в дальнейших начинаниях!
ТуранБанк
С нами надежно...
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