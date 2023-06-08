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Макроэкономика 08.06.2023 15:45

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I кв. сократился на 14,6%

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом квартале 2023 года составил $3 млрд 376,2 млн или 18,9% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-март 2022 года составил $3 млрд 952,8 млн. Таким образом, в первом квартале 2023 года профицит сократился на 14,6%.

Согласно данным платежного баланса, опубликованным на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору составил $5 млрд 63,2 млн (спад на 7,6%), тогда как по ненефтегазовому сектору дефицит составил $1 млрд 687 млн (рост на 10,3%).

Средняя цена на нефть в январе-марте 2023 года составила $85,2/бар против $86,5/бар за первый квартал 2022 года.

По данным ЦБА, в январе-марте объем внешнеторгового оборота составил $12,3 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $4,7 млрд (спад на 13,3%). При этом 12,1% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 87,9% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $8 млрд 483,8 млн (рост на 4,4%), нефтегазовый экспорт составил $7,6 млрд (рост на 2,3%). При этом непосредственный экспорт нефти составил на сумму $4,2 млрд, газа - $3,2 млрд, нефтепродуктов - $0,2 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $3 млрд 763,1 млн (рост на 40,6%), на потребительские товары пришлось $1 млрд 538,1 млн (включая $534,1 млн – продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в отчетном периоде составил $129,4 млн (рост на 3,4%) или 4,3% всего импорта.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил рекордные $23 млрд 478,1 млн (+2,8 раза от показателя 2021 года) или 23,5% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ПРОФИЦИТ


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