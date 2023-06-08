В Азербайджане число активных коммерческих организаций увеличилось на 14%

В Азербайджане по состоянию на 1 июня 2023 года зарегистрировано 105,4 тыс. активных коммерческих организаций, что на 14% больше соответствующего периода 2022 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
"Число зарегистрированных государством коммерческих учреждений составило 167,6 тыс., деятельность 105,4 тыс. из них была активной. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число коммерческих организаций увеличилось на 10,4%, активных - 14%", - отмечается в информации, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на ГНС.
На 1 июня 90,3% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,3% - акционерными обществами (АО), 1,1% - кооперативами.
При этом 32,49 тыс. организаций являются активными плательщиками НДС, что на 15,3% больше чем за аналогичный период прошлого года.
За январь-май госрегистрацию прошли 6,945 тыс. коммерческих организаций. Из них 88,3% являются компаниями с местными инвестициями, 11,7% - организации с иностранными инвестициями.
Из зарегистрированных коммерческих организаций за отчетный период 82,6% прошли регистрацию в электронной форме.
В целом, на 1 июня 2023 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 452,702 тыс. налогоплательщиков, из них 87,3% - физические лица, 12,7% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилось на 6,9%, в том числе физических лиц - на 6,5%, юридических лиц - на 9,7%.
Х.Насирзаде
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