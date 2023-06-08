ПИИ в экономику Азербайджана в I кв. сократились на 17%, из РФ - в 4,8 раза

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в I-ом квартале 2023 года составили $1 млрд 501,469 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-марте 2022 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $1 млрд 814,146 млн. Таким образом, в первом квартале 2023 года ПИИ сократились на 17,2%.

По данным платежного баланса 77,5% (в январе-марте 2022г - 59,5%) прямых иностранных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтегазовый сектор объем прямых иностранных инвестиций составил $337,5 (спад на 54%), удельный вес – 22,5% (в январе-марте 2023г – 40,5%).

По данным ЦБА, в пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана вошли: Великобритания - $464,7 млн (рост на 8,6%), Турция - $289,4 млн (рост на 9,3%), Кипр - $201,5 млн (спад на 23,6%), Иран - $100,6 млн (рост на 17,4%) и Нидерланды - $97,97 млн (рост в 65,3 раза).

В топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан входят: Япония - $63,9 млн, ОАЭ - $54,3 млн, Россия - $51,2 млн (спад в 4,8 раза), Венгрия - $47,46 млн и США - $38,2 млн.

ПИИ в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 30,9% - до $6,27 млрд.

А.Азизов