Денежные переводы в Азербайджан в I кв. увеличились в 1,9 раза, из России - в 3,1 раза

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в январе-марте 2023 года составили $451,539 млн, что на 88,1% больше показателя первого квартала 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
По данным ЦБ, больше всего переводов в отчетном периоде осуществлено из России - $312,629 млн (рост в 3,1 раза) или 69,2% всех переводов физических лиц (в январе-марте 2022г удельный вес составлял 41,5%).
В пятерку стран, из которых осуществлялись в Азербайджан переводы физлиц, также входят: Турция - $32,635 млн (рост на 39,3%), США - $15,844 млн (спад в 2,1 раза), Великобритания - $9,194 млн (рост на 17,9%) и ОАЭ - $7,661 млн (рост на 20,6%).
По данным ЦБА, переводы из Азербайджана за рубеж в январе-марте 2023 года сократились на 12,6% - до $132,4 млн.
Среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы физлицами из Азербайджана, первое место занимает Турция - $34,149 млн (спад на 16,6%). На Турцию пришлось 25,8% всех переводов из Азербайджана (в январе-марте 2022г - 27%).
В топ-5 стран, в которые физлица в Азербайджане осуществили переводы, также входят: РФ - $19,879 млн (спад на 3,9%), Грузия - $12,773 млн (спад на 18,5%), США - $12,711 млн (спад на 14,8%) и Великобритания - $6,033 млн (спад в 2,1 раза).
В 2022 году денежные переводы физических лиц в Азербайджан составили $3 млрд 620,117 млн (рост в 3,2 раза по сравнению с 2021 годом), из Азербайджана - $664,798 млн (+0,5%).
А.Азизов
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