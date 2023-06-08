Структура ГКАГ направит более 4,4 млн манатов на разработку градостроительного обоснования создания 19 населенных пунктов в Карабахе и В.Зангезуре

Центр территориального планирования и строительства при Госкомитете по архитектуре и градостроительству (ГКАГ) Азербайджана направит более 4,4 млн манатов на разработку градостроительного обоснования создания 19 сельских населенных пунктов в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, на выполнение этих работ Центр подписал 9 контрактов общей стоимостью 4,426 млн манатов.

С ООО "Bureau Muhit" подписаны контракты на сумму 412,25 тыс. манатов на разработку градостроительного обоснования создания сельских населенных пунктов (с.н.п.) Кюрдхаджи и Арикли Лачинского района.

С Государственным главным проектным институтом "Azerdovletsenayelayihe" подписаны контракты на сумму 436,45 тыс. манатов на выполнение аналогичных работ по созданию с.н.п. Чайкенд и Гамышлы Кельбаджарского района, с "Azerdovletlayihe" - с.н.п Сарыджаллы и Машанлы Джебраильского района (498,2 тыс. манатов).

С Государственным главным проектным институтом "Azermemarlayihe" подписаны соответствующие контракты на общую сумму 720,45 тыс. манатов по с.н.п. Мурадханлы Губадлинского района, Джуварлы Физулинского района и Гияслы Агдамского района.

К разработке градостроительного обоснования создания с.н.п. Пирджахан Лачинского района и Хал Губадлинского района привлечен институт "Azerinshaatlayihe" (421,85 тыс. манатов), Зангилан и Алибейли Зангиланского района - Бакинский государственный проектный институт (441,9 тыс. манатов).

По с.н.п. Гараколлу и Гочахмедли Физулинского района подписаны контракты на сумму 501 тыс. манатов с ООО "Qala Group", Гаргабазар Физулинского района - ООО "Irontree" (225,35 тыс. манатов), Эйвазханбейли Агдамского района - ООО "Reflect Architects" (249,3 тыс. манатов), Салахлы Кенгерли и Гюллюджа Агдамского района - "EL&EN" (519,5 тыс. манатов).

Срок выполнения работ - с 2 июня 2023 года по 2 марта 2024 года.

Р.Керимов