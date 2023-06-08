На Кубе может появиться китайская база электронного слежения

Китай заключил с Кубой конфиденциальное соглашение о размещении на острове базы электронного слежения, сообщает в четверг The Wall Street Journal.
"Этот объект, расположенный в 100 милях от Флориды, сможет позволить китайской разведке наблюдать за электронной коммуникацией на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также отслеживать передвижение американских кораблей", - пишет издание со ссылкой на собеседников, знакомых со сверхсекретной разведывательной информацией.
По их данным, "Китай согласился выплатить Кубе несколько миллиардов долларов США за возможность постройки такой станции, при этом две страны уже достигли принципиального соглашения по этому вопросу".
Издание отмечает, что собеседники отказались давать более подробные комментарии по теме. В китайском и кубинском посольствах в США также от комментариев воздержались.
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