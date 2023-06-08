В Баку надеются, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время

В настоящее время ведутся переговоры с целью определения новой даты проведения переговоров глав МИД Азербайджана и Армении.
«Мы надеемся, что эта встреча состоится в ближайшее время», - сказал спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя перенос встречи глав МИД Азербайджана и Армении, намеченную на 12 июня в Вашингтоне.
По его словам, дату встречи объявит принимающая сторона.
Р.Ахмедов
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