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Внешняя политика 08.06.2023 16:32

В Баку надеются, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время

В настоящее время ведутся переговоры с целью определения новой даты проведения переговоров глав МИД Азербайджана и Армении.

«Мы надеемся, что эта встреча состоится в ближайшее время», - сказал спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя перенос встречи глав МИД Азербайджана и Армении, намеченную на 12 июня в Вашингтоне.

По его словам, дату встречи объявит принимающая сторона.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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