Главы Погранслужб СНГ утвердили 19 документов по итогам заседания в Баку

Председатель Координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран СНГ генерал-полковник Александр Манилов считает важным поддерживать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
«Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией нужно поддерживать», сказал Манилов журналистам в Баку в четверг.
Он приветствовал участие представителей Армении в 86-ом заседании Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ, которое состоялось 8 июня в Баку. «Надеюсь, на следующем заседании, которое пройдет в Армении, будет присутствовать и делегация от Азербайджана", - подчеркнул он.
Манилов добавил, что по итогам заседания в Баку главы Погранслужб стран СНГ утвердили 19 документов.
Р.Ахмедов
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