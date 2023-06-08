Отрицательное сальдо взаимных туристических услуг Азербайджана в I кв. превысило $4,6 млн

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана в первом квартале 2023 года составил $427,2 млн, что на 34,3% выше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"При этом импорт туристических услуг составил $215,9 млн, экспорт - $211,3 млн. Таким образом, дефицит баланса в туристических услугах составил $4,6 млн", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за январь-март 2023 года.

Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $215,9 млн. "62% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж (за исключением челночного импорта)", - отметили в ЦБА.

В целом, в январе-марте 2023 года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, увеличилось на 20,3%, тогда как турпоток в Азербайджан вырос в 1,5 раза.

В 2022 году дефицит баланса в туристических услугах составил $69,4 млн.

Р.Ахмедов