Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8212 RUR   0.0208 GBR   2.1173 TRY   0.0729

Цена на нефть

07.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +0.79 Brent 76.95 +0.66

Туризм 08.06.2023 17:00

Отрицательное сальдо взаимных туристических услуг Азербайджана в I кв. превысило $4,6 млн

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана в первом квартале 2023 года составил $427,2 млн, что на 34,3% выше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"При этом импорт туристических услуг составил $215,9 млн, экспорт - $211,3 млн. Таким образом, дефицит баланса в туристических услугах составил $4,6 млн", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за январь-март 2023 года.

Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $215,9 млн. "62% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж (за исключением челночного импорта)", - отметили в ЦБА.

В целом, в январе-марте 2023 года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, увеличилось на 20,3%, тогда как турпоток в Азербайджан вырос в 1,5 раза.

В 2022 году дефицит баланса в туристических услугах составил $69,4 млн.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРИЗМ, УСЛУГИ, САЛЬДО


Похожие новости


Отрицательное сальдо взаимных туристических услуг Азербайджана в 2022г превысило $69 млн Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $110 млн Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I кв. составил $75,5 млн Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в 2020г составил около $107,5 млн Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в январе-сентябре составил $66 млн Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $14 млн Профицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в 2019г составил $89 млн Профицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в январе-сентябре составил $80 млн Профицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $30 млн Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $30 млн

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az