Международные резервы РФ с 26 мая по 2 июня сократились на $1,3 млрд

Международные резервы России на 2 июня составили $585 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 26 мая международные резервы равнялись $586,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,3 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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