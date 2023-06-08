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Внешняя политика 08.06.2023 17:38

Азербайджан готов наращивать взаимодействие со странами ЕАЭС- премьер

Двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами ЕАЭС является одним из внешнеполитических приоритетов Азербайджана, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

«По итогам 2022 года внешнеторговый оборота Азербайджана со странами ЕАЭС вырос на 31% - $4,7 млрд. В январе-апреле 2023 года рост товарооборота составил 38%», - сказал Асадов в четверг в Сочи, выступая в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По его словам, которые приводит пресс-служба кабинета министров, в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат: «Мы создали все условия, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя в Азербайджане комфортно».

Коснувшись сотрудничества в транспортной сфере, Асадов отметил, что кардинальные изменения в глобальной геополитической картине привели к вынужденному перестраиванию многими странами логистических цепочек и потоков.

«На этом фоне возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территории наших государств, При этом, грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами. По итогам 2022 года прирост составил 75%. За январь-апрель текущего года объемы транзитных перевозок выросли на 26%», - подчеркнул он.

Премьер отметил, что Азербайджан является важным звеном транспортных маршрутов «Восток-Запад», «Север-Юг» и «Средний коридор».

При этом он добавил, что сегодня власти Азербайджана активно инвестируют в создание разветвленной сети автомобильных и железных дорог на освобожденных территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре), соединяя северные транспортные сети с южными и восточными сетями".

«(…). Все эти и другие меры позволят значительно увеличить транзитный потенциал Азербайджана для освоения нарастающих объемов перевозок и обеспечения бесперебойной работы международных транспортных коридоров. С учетом широкой повестки дня межгосударственных отношений в двустороннем формате с партнерами-членами ЕАЭС, Азербайджан готов и впредь прилагать все необходимые усилия для наращивания взаимодействия по всем направлениям», - добавил премьер Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АСАДОВ, ЕАЭС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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