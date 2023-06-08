Байрамов принял посла России, завершающего дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла России Михаила Бочарникова по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Как отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, «стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Россией и перспективы его развития».

В ходе встречи было отмечено, что азербайджано-российские отношения, которые вышли на уровень союзнического взаимодействия, динамично развиваются.

Байрамов выразил глубокую благодарность Бочарникову «за вклад в развитие азербайджано-российских отношений, профессиональную деятельность и поддержку эффективного решения возникающих вопросов», пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь Бочарников выразил благодарность за отношение, проявленное к нему в период деятельности посла в Азербайджане, говорится в сообщении.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в МИД Азербайджана.

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