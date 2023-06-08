Мишустин на встрече с Асадовым: коридор «Север-Юг» является потенциальным конкурентом Суэцкого канала

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Азербайджана Али Асадовым высказал мнение, что транспортный коридор Север-Юг в перспективе будет конкурентом Суэцкого канала.

«В качестве одного из перспективных направлений мы рассматриваем совместно транспорт и логистику. Мы можем и должны использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана, активнее развивать транзитный потенциал. Речь идет об увеличении пропускной способности пограничных переходов, развитии железнодорожной, автомобильной, морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, который в будущем, уверен, станет конкурентом Суэцкого канала», - заявил Мишустин.

Это, по расчетам специалистов, позволит сократить сроки доставки грузов от Балтийского моря до портов в Персидском заливе до 10 дней, отметил он, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отдел экономических новостей