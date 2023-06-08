Москва заинтересована в укреплении партнерских и союзнических отношений с Баку - премьер РФ

Россия заинтересована в укреплении партнерских и союзнических отношений с Азербайджаном, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в четверг в Сочи призвал активизировать работу на уровне правительств для расширения торгово-экономического сотрудничества. «У нас целый ряд интересных областей. Это энергетика, промышленность, включая судостроение, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации и многие другие отрасли», - сообщил премьер РФ.
По его словам, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру и санкции, товарооборот России и Азербайджана растет. По его данным, в прошлом году объем взаимной торговли вырос на четверть, достигнув почти 300 млрд руб., а в январе-апреле этого года товарооборот увеличился еще на 21% - до 98 млрд руб.
Мишустин также отметил сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и сообщил о приглашении Азербайджана в качестве гостя на Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Премьер РФ отметил, что Россия «придает особое значение процессу разблокирования экономических транспортных связей на Южном Кавказе». «Заинтересованы в мире, стабильности и в процветании нашего общего региона», - заявил он, напомнив, что 25 мая лидеры Россия, Азербайджана и Армении уже обсуждали этот вопрос. «Убеждены, что создание новых маршрутов отвечает интересам всех государств региона», - сказал премьер РФ.
Отдел экономических новостей
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