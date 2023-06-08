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Внешняя политика 08.06.2023 20:32

Москва заинтересована в укреплении партнерских и союзнических отношений с Баку - премьер РФ

Россия заинтересована в укреплении партнерских и союзнических отношений с Азербайджаном, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Мишустин на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в четверг в Сочи призвал активизировать работу на уровне правительств для расширения торгово-экономического сотрудничества. «У нас целый ряд интересных областей. Это энергетика, промышленность, включая судостроение, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации и многие другие отрасли», - сообщил премьер РФ.

По его словам, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру и санкции, товарооборот России и Азербайджана растет. По его данным, в прошлом году объем взаимной торговли вырос на четверть, достигнув почти 300 млрд руб., а в январе-апреле этого года товарооборот увеличился еще на 21% - до 98 млрд руб.

Мишустин также отметил сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и сообщил о приглашении Азербайджана в качестве гостя на Санкт-Петербургский международный культурный форум.

Премьер РФ отметил, что Россия «придает особое значение процессу разблокирования экономических транспортных связей на Южном Кавказе». «Заинтересованы в мире, стабильности и в процветании нашего общего региона», - заявил он, напомнив, что 25 мая лидеры Россия, Азербайджана и Армении уже обсуждали этот вопрос. «Убеждены, что создание новых маршрутов отвечает интересам всех государств региона», - сказал премьер РФ.

Отдел экономических новостей

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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