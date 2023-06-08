Левые во французском парламенте выдвинут новый вотум недоверия премьер-министру

Депутаты левых фракций в Национальном собрании Франции в начале следующей недели предпримут очередную попытку вынести вотум недоверия премьеру Элизабет Борн, сообщил телеканал BFMTV.

К такому решению противники пенсионной реформы пришли после отзыва в четверг фракцией LIOT (независимые депутаты и представители заморских территорий) своего законопроекта об отмене уже утвержденного в стране увеличения возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

После горячих дебатов в нижней палате парламента глава фракции LIOT Бертран Панше заявил, что после блокирования накануне председателем Национального собрания Яэль Брон-Пиве главного элемента проекта о пенсионном возрасте как неконституционного "в тексте ничего не осталось". И фракция, по его словам, не "будет выставлять себя посмешищем".

"Столкнувшись с антидемократическим переворотом (...) все фракции Nupes ("Нового народного экологического и социального союза" - блока французских левых политических сил и "зеленых" - ИФ) внесут вотум недоверия, который должен быть рассмотрен в начале следующей недели", - заявила Матильд Панот, лидер фракции "Непокоренная Франция".

Депутаты Nupes также объявили о "клятве 8 июня": никогда не отказываться от борьбы против пенсионной реформы.

BFMTV уточняет, что фракция LIOT еще не приняла решения, присоединится ли она к инициативе левых или выступит с собственным вотумом недоверия правительству.

16 марта правительство Франции приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

15 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, вызвавшей волну акций протеста в стране.

Последний общенациональный день манифестаций против пенсионной реформы состоялся 6 июня. По данным МВД Франции, в них приняли участие около 280 тыс. человек, примерно 30 тыс. из них - в столице.