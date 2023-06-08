Узбекистан предлагает создать транспортный коридор из Беларуси в Пакистан

Узбекистан выступает с инициативой создания нового мультимодального транспортного коридора Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан, заявил узбекский премьер Абдулла Арипов.
"Ключевым направлением нашего сотрудничества (России и Узбекистана - ИФ) является транспортно-логистическая сфера. Несмотря на сегодняшние вызовы, нам удается сохранять положительную динамику роста перевозок грузов между нашими странами. Заинтересованы в формировании новых международных транспортных коридоров, которые позволили бы нашим странам открыть перспективные рынки сбыта", - сказал премьер-министр Узбекистана на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
В этом контексте, отметил он, Узбекистан поддерживает развитие международного коридора "Север-Юг", являющегося одной из основных транспортных артерий в регионе. "Предлагаем совместно сформировать новый мультимодальный транспортный коридор Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан", - сказал Арипов.
Формирование новых транспортных коридоров позволит открыть перспективные рынки сбыта, добавил узбекский премьер.
Арипов также отметил, что двум странам удалось наладить действенный механизм расширения взаимной торговли. "Последовательно реализуется комплексная программа по расширению промкооперации", - заметил Арипов.
Он также обратил внимание на то, что в Узбекистане активно развивается процесс создания совместных с Россией индустриальных парков.
Узбекистан набирает популярность в качестве туристического направления у россиян. "По итогам прошлого года, Узбекистан посетили почти 600 тыс. российских туристов, что в три раза больше, чем в 2021 году", - сказал премьер-министр Узбекистана.
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