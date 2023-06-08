Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8212 RUR   0.0208 GBR   2.1173 TRY   0.0729

Цена на нефть

07.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +0.79 Brent 76.95 +0.66

СНГ 08.06.2023 23:00

СМИД ОДКБ проведет заседание в Минске 19-20 июня

В Минске 19-20 июня пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОДКБ, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"В повестку дня включены вопросы состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, а также ее влияния на безопасность государств - членов ОДКБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет подробно рассмотрена тематика сотрудничества ОДКБ с другими международными организациями, в частности ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОДКБ, МИД, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Лукашенко не исключает, что судьба ОДКБ будет зависеть от исхода украинского вопроса Беларусь собирается инициировать стратегический диалог ОДКБ - Китай Министр обороны Беларуси прогнозирует расширение ОДКБ до «десятков государств» Лукашенко 16 мая в Москве примет участие в саммите ОДКБ Миротворческий контингент ОДКБ будет до 19 января выведен с территории Казахстана - генсек Лукашенко: мы с Путиным разработали операцию в Казахстане в течение часа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az