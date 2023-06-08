СМИД ОДКБ проведет заседание в Минске 19-20 июня

В Минске 19-20 июня пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОДКБ, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
"В повестку дня включены вопросы состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, а также ее влияния на безопасность государств - членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет подробно рассмотрена тематика сотрудничества ОДКБ с другими международными организациями, в частности ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества.
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