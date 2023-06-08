Глава МИД Саудовской Аравии не считает сотрудничество с Китаем помехой для отношений с США

Сотрудничество Саудовской Аравии с Китаем, вероятнее всего, будет расширяться, однако это не должно мешать отношениям королевства с США, заявил в четверг глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Мы видим будущее в сотрудничестве, и это означает сотрудничество со всеми", - заявил глава МИД Саудовской Аравии во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, Китай является крупнейшим торговым партнером королевства, так что очевидно, что Саудовская Аравия много с ним взаимодействует.

"Но у нас все еще есть и надежное партнерство в сфере безопасности с США", - отметил принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. По его словам, сами США сотрудничают далеко не только с Эр-Риядом, но и с другими странами, и Саудовская Аравия поступает аналогично.

"Я думаю, что это партнерство дало нам и Китаю ощутимые выгоды. Это сотрудничество, скорее всего, будет расширяться, просто потому что экономическое влияние Китая в регионе и за его пределами, вероятно, будет расти, так как его экономика продолжает расти", - сказал он.

Блинкен, в свою очередь, заверил, что США "не просят выбирать между нами и Китаем".