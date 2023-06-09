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Транспорт и связь 09.06.2023 00:40

Число автомобилей на одного жителя ЕС в 2021 г. выросло до 0,57

Среднее количество легковых автомобилей в Европейском союзе в расчете на одного жителя увеличилось в 2021 году до 0,57 по сравнению с 0,53 годом ранее, говорится в сообщении статистического управления ЕС.

В нем отмечается, что в западных государствах-членах зафиксирован более высокий уровень автомобилизации, чем в странах Центральной и Восточной Европы.

За последние 20 лет (с 2001 по 2021 год) наиболее высокие среднегодовые темпы роста числа машин в расчете на душу населения были зафиксированы в Румынии (+5,4%) и Польше (+4,5%). Самый медленный подъем отмечен в Швеции (+0,3%), а также в Германии и Люксембурге (+0,4%).

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Тэги: ЕВРОПА, АВТОМОБИЛИ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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