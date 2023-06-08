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Регион 08.06.2023 22:32

Главы МИД Турции и Украины провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого поздравил его с новой должностью и рассказал про последствия подрыва плотины Каховской ГЭС.

"В ходе нашего телефонного разговора я поздравил своего турецкого коллегу Хакана Фидана с назначением и сообщил ему о тяжелых гуманитарных и экологических последствиях каховской катастрофы», написал Кулеба в твиттер.

По его словам, Фидан в свою очередь «подтвердил, что Турция работает над оказанием гуманитарной помощи для смягчения кризиса».

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Тэги: КУЛЕБА, ФИДАН, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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