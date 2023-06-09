Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили пути решения проблем между Баку и Тегераном

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор, обсудили пути решения проблем в двусторонних отношениях.
«Министры 8 июня провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в отношениях между Азербайджаном и Ираном, ряд имеющихся проблем и пути их решения», - сообщает МИД Азербайджана.
Стороны договорились продолжить взаимные контакты между соответствующими структурами двух стран в этом направлении.
«В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду региональных вопросов», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Р.Ахмедов
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