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Внешняя политика 09.06.2023 00:54

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили пути решения проблем между Баку и Тегераном

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор, обсудили пути решения проблем в двусторонних отношениях.

«Министры 8 июня провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в отношениях между Азербайджаном и Ираном, ряд имеющихся проблем и пути их решения», - сообщает МИД Азербайджана.

Стороны договорились продолжить взаимные контакты между соответствующими структурами двух стран в этом направлении.

«В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду региональных вопросов», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИРАН, МИД, РАЗГОВОР


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