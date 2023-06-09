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Это интересно 09.06.2023 12:41

Норвегия планирует добывать металлы с морского дна

Власти Норвегии завершают разработку плана по добыче ряда металлов со дна Гренландского и Норвежского морей с целью помочь Европе удовлетворить ее неотложные потребности в таких ресурсах, сообщает в пятницу Financial Times.

"Госсекретарь норвежского министерства нефти и энергетики Амунд Вик заявил Financial Times, что глубоководная добыча полезных ископаемых поможет Европе с ее острой необходимостью в минералах и редкоземельных металлах для осуществления "зеленого" перехода", - отмечает издание.

Газета отмечает, что Осло хочет начать добычу металлов на территории почти размером с ФРГ, и Норвегия может стать первой страной, которая получает с морского дна металлы, нужные в производстве аккумуляторов. При этом в данной зоне, по приблизительным оценкам, могут залегать 38 млн тонн меди, а также находиться залежи кобальта, который используют при производстве батарей для электромобилей. Также здесь могут быть такие редкоземельные металлы как неодим и диспрозий, которые применяют при сборке электромобилей и ветряных турбин; причем поставки этих металлов в данный момент в основном контролирует Китай.

Норвежское Минэнерго намерено в течение следующих двух недель представить в парламенте проект, который будет предусматривать открытие морской зоны для разведки и добычи ресурсов. Голосование по проекту ожидается осенью.

Шпицбергенский трактат от 1920 года, в частности, дает Норвегии право заниматься добычей полезных ископаемых на Шпицбергене и в его территориальных водах. Однако Россия, ЕС и Великобритания ведут спор с Норвегией по поводу того, на какой площади Осло может осуществлять подобную деятельность, напоминает газета.

Между тем, нынешние планы Норвегии по развитию горнодобывающей отрасли вызвали возражения со стороны рыболовов и экологов в связи с возможным загрязнением в будущем морской акватории.

В настоящее время горнодобывающие компании в Китае, Японии, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинее изучают способы извлекать металлы из своих территориальных вод.

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Тэги: НОРГВЕГИЯ, МОРЕ, МЕТАЛЛЫ, ДОБЫЧА

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