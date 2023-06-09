Премьер Израиля выступил за сочетание дипломатии и силы в урегулировании иранской проблемы

Урегулирование иранской проблемы лишь путем дипломатии результатов не даст, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я не думаю, что сработает дипломатия сама по себе. Я думаю, она может сработать только в сочетании с угрозой использования военных мер и готовностью применить силовой вариант", - сказал он в интервью Sky News, которое вышло в эфир в пятницу.

По его словам, поскольку дипломатия не дала результатов и не остановила ядерные разработки Тегерана, Израиль предпримет все необходимое для того, чтобы защитить себя.

В то же время Нетаньяху заявил о готовности Израиля на дальнейшее сближение с арабскими странами, и в частности с Саудовской Аравией: "Мы протягиваем нашу руку всем арабским странам, и, конечно, Саудовской Аравии. У нас есть огромные возможности для того, чтобы развивать мир в регионе, мир между двумя нашими странами, благополучие обоих наших народов. Я думаю, это изменило бы историю".

"Мы уже прошли через историческую точку, заключив мирные "Авраамские соглашения" с четырьмя арабскими странами - ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Очевидно, соглашение с Саудовской Аравией послужило бы квантовым скачком, поскольку это не только самая влиятельная страна в арабском мире, но, я думаю, и во всем мусульманском мире. Я думаю, что это создало бы возможность для прекращения арабо-израильского конфликта, и полагаю, что также помогло бы нам урегулировать и палестино-израильский конфликт", - сказал Нетаньяху.