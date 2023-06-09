МВФ открыл региональный центр в Алматы

Региональный центр Международного валютного фонда (МВФ) по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии открыт в Алматы, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.
Он стал 17-м региональным центром МВФ в мире.
Центр будет координировать деятельность международной организации в девяти странах региона: Азербайджане, Грузии, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Деятельность центра будет направлена на развитие компетенций, обмен опытом, изучение и применение мировых практик в области государственного управления, денежно-кредитной и бюджетной политики, развития финансового сектора.
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