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Макроэкономика 09.06.2023 12:03

МВФ открыл региональный центр в Алматы

Региональный центр Международного валютного фонда (МВФ) по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии открыт в Алматы, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

Он стал 17-м региональным центром МВФ в мире.

Центр будет координировать деятельность международной организации в девяти странах региона: Азербайджане, Грузии, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Деятельность центра будет направлена на развитие компетенций, обмен опытом, изучение и применение мировых практик в области государственного управления, денежно-кредитной и бюджетной политики, развития финансового сектора.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МВФ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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