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Регион 09.06.2023 11:34

Новые сроки проведения переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в США пока не определены - Госдеп

В Госдепе США заявили об отсутствии в ведомстве информации о новых сроках проведения переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, ранее намеченных на 12 июня.

«Что касается даты следующего раунда переговоров, то конкретных дат в настоящее время у нас нет», - заявил «Голосу Америки» представитель Госдепа США.

Ранее сообщалось, что запланированная на 12 июня в Вашингтоне встреча глав МИД Азербайджана и Армении была перенесена.

Р.Керимов

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Тэги: ГОСДЕП, АРМЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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