Новые сроки проведения переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в США пока не определены - Госдеп

В Госдепе США заявили об отсутствии в ведомстве информации о новых сроках проведения переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, ранее намеченных на 12 июня.

«Что касается даты следующего раунда переговоров, то конкретных дат в настоящее время у нас нет», - заявил «Голосу Америки» представитель Госдепа США.

Ранее сообщалось, что запланированная на 12 июня в Вашингтоне встреча глав МИД Азербайджана и Армении была перенесена.

Р.Керимов