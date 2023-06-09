Директору одной из нефтебаз SOCAR Petroleum предъявлено обвинение в махинациях на 274 тыс. манатов

Генпрокуратура Азербайджана направила в Ленкаранский суд по тяжким преступлениям уголовное дело в отношении директора Сабирабадской нефтебазы №3 ЗАО «SOCAR Petroleum» Байрама Багирова.

«Главное Управление по борьбе с коррупцией завершило следствие по уголовному делу в отношении директора Сабирабадской нефтебазы №3 ЗАО «SOCAR Petroleum» Байрама Багирова. Следствие установило обоснованные подозрения, что Багиров, работая на этой должности, путем включения заведомо ложных данных в содержание официальных документов, присвоил вверенных возглавляемому им предприятию бензина и дизельного топлива на сумму более 274 тыс. манатов», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, на основании собранных по делу доказательств Багирову было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного Кодекса Азербайджана (179.3.2 – присвоение или растрата в крупном размере, 308.2 - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 - служебный подлог).

«Уголовное дело в отношении Багирова направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям», - говорится в информации.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года, и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом "SOCAR". Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.

Н.Аббасова