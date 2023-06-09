Путин проведет рабочую встречу с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи неформально пообщается с президентом Беларуси Александром Лукашенко и проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин сегодня находится в Сочи.

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