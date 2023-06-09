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Регион 09.06.2023 12:48

Путин проведет рабочую встречу с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи неформально пообщается с президентом Беларуси Александром Лукашенко и проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сегодня находится в Сочи.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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