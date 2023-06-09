Шахбазов и Жумангарин осенью проведут онлайн-встречу в рамках МПК

Сопредседатели азербайджано-казахстанской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству договорились о проведении в сентябре-октябре текущего года встречи в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.
«Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках Астанинского международного форума провел встречу с заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Казахстана, сопредседателем совместной МПК Сериком Жумангариным. На встрече было принято решение о проведении в онлайн формате встречи в рамках межправкомиссии в сентябре-октябре текущего года для совместной оценки вопросов, возникающих в результате взаимной деятельности по приоритетам сотрудничества, и для определения дальнейших шагов», - говорится в информации.
По данным Минэнерго, в ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с широким использованием экспортно-импортного потенциала, наращиванием транспортно-логистических возможностей, сотрудничества в сфере АПК, а также перспективы совместных инвестиций.
Кроме этого, рассмотрены возможности, связанные с экспортом казахстанской нефти через территорию Азербайджана.
«Наблюдаемая в настоящее время динамика роста товарооборота между двумя странами оценена как показатель развития торгово-экономических отношений», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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