Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 71.29 -1.24 Brent 75.96 -0.99

Внешняя политика 09.06.2023 12:51

Шахбазов и Жумангарин осенью проведут онлайн-встречу в рамках МПК

Сопредседатели азербайджано-казахстанской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству договорились о проведении в сентябре-октябре текущего года встречи в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках Астанинского международного форума провел встречу с заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Казахстана, сопредседателем совместной МПК Сериком Жумангариным. На встрече было принято решение о проведении в онлайн формате встречи в рамках межправкомиссии в сентябре-октябре текущего года для совместной оценки вопросов, возникающих в результате взаимной деятельности по приоритетам сотрудничества, и для определения дальнейших шагов», - говорится в информации.

По данным Минэнерго, в ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с широким использованием экспортно-импортного потенциала, наращиванием транспортно-логистических возможностей, сотрудничества в сфере АПК, а также перспективы совместных инвестиций.

Кроме этого, рассмотрены возможности, связанные с экспортом казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

«Наблюдаемая в настоящее время динамика роста товарооборота между двумя странами оценена как показатель развития торгово-экономических отношений», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МПК, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Заседание МПК Азербайджан-Казахстан пройдет в начале июля в Нур-Султане Азербайджан и Казахстан на заседании МПК обсудят вопросы расширения сотрудничества в сферах энергетики и экономики

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az