Шахбазов и Жумангарин осенью проведут онлайн-встречу в рамках МПК

Сопредседатели азербайджано-казахстанской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству договорились о проведении в сентябре-октябре текущего года встречи в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках Астанинского международного форума провел встречу с заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Казахстана, сопредседателем совместной МПК Сериком Жумангариным. На встрече было принято решение о проведении в онлайн формате встречи в рамках межправкомиссии в сентябре-октябре текущего года для совместной оценки вопросов, возникающих в результате взаимной деятельности по приоритетам сотрудничества, и для определения дальнейших шагов», - говорится в информации.

По данным Минэнерго, в ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с широким использованием экспортно-импортного потенциала, наращиванием транспортно-логистических возможностей, сотрудничества в сфере АПК, а также перспективы совместных инвестиций.

Кроме этого, рассмотрены возможности, связанные с экспортом казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

«Наблюдаемая в настоящее время динамика роста товарооборота между двумя странами оценена как показатель развития торгово-экономических отношений», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова