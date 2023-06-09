Налогоплательщики в Азербайджане посредством новых кассовых аппаратов в январе-мае увеличили оборот на 18%

Налогоплательщики в Азербайджане по состоянию на 1 июня 2023 года установили 90,138 тыс. контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (2478 в мае против 1064 в апреле), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в январе-мае 2023 года составил 8,5 млрд манатов, что на 18% превышает показатели аналогичного периода 2022 года», - отметили в службе.

Как сообщалось ранее, оборот по ним в 2022 году составил 19,5 млрд манатов (+26,6% от показателя 2021 года).

Р.Ахмедов