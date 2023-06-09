Налогоплательщики в Азербайджане посредством новых кассовых аппаратов в январе-мае увеличили оборот на 18%

Налогоплательщики в Азербайджане по состоянию на 1 июня 2023 года установили 90,138 тыс. контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (2478 в мае против 1064 в апреле), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе (ГНС).
«Оборот по ним в январе-мае 2023 года составил 8,5 млрд манатов, что на 18% превышает показатели аналогичного периода 2022 года», - отметили в службе.
Как сообщалось ранее, оборот по ним в 2022 году составил 19,5 млрд манатов (+26,6% от показателя 2021 года).
Р.Ахмедов
Шахбазов и Жумангарин осенью проведут онлайн-встречу в рамках МПК
Всемирный день Хабитат-2023 пройдет осенью в Баку
Баку и Рим подписали контракт на поставку Италией транспортных самолетов C-27J для ВВС Азербайджана
Норвегия планирует добывать металлы с морского дна
Директору одной из нефтебаз SOCAR Petroleum предъявлено обвинение в махинациях на 274 тыс. манатов
Безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном планируется запустить до конца лета
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Швеция может допустить временное размещение войск НАТО на своей территории до официального вступления в альянс - премьер
Прямые обсуждения между Азербайджаном и Арменией по мирному договору естественны и логичны – Галузин
Саудовский кронпринц на фоне разногласий с Вашингтоном осенью 2022 года грозил США экономическим уроном
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
В Yelo Bank проведен “День здоровья”
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС