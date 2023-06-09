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Финансы 09.06.2023 13:07

Азербайджана в январе-мае увеличила сбор налогов почти в 1,5 раза

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-мае 2023 года выросли на 45% - до 8 млрд 415,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

«По итогам января-мая 2023 года налоговые поступления в бюджет (по линии ГНС – ИФ) составили 8 млрд 415,8 млн манатов, что на 2,6 млрд манатов или на 45% больше, чем за 5 месяцев 2022 года. Из них 4,6 млрд манатов (рост на 17,8%) обеспечено ненефтегазовым сектором», - отметили в службе.

Как сообщалось ранее, поступления в госбюджет по линии ГНС на 2023 год запланированы на уровне 13,4 млрд манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГНС, НАЛОГНС, ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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