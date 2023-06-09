Прямые обсуждения между Азербайджаном и Арменией по мирному договору естественны и логичны – Галузин

Россия продолжит содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Российская сторона продолжит своим усилия в полном соответствии с (…) трехсторонними заявлениями по содействию решению всего комплекса вопросов армяно-азербайджанской нормализации, включая и, конечно же, продвижение к подписанию мирного договора», - сказал Галузин в пятницу в интервью телеканалу «Россия-24».
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», он назвал естественным и логичным процессом то, что Баку и Ереван напрямую обсуждают текст мирного договора, отметив при этом, что «безальтернативной дорожной картой армяно-азербайджанского урегулирования остаются трехсторонние договоренности лидеров - президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скрепленные в четырех совместных заявлениях, первое из которых было подписано 9 ноября 2020 года (в ночь на 10 ноября 2020 года – ИФ-Аз)».
Отвечая на вопрос о политике США на Кавказе, замминистра иностранных дел РФ заявил, что Вашингтон «пытается везде добиться одного и того же: с одной стороны - вытеснить Россию, а с другой стороны - подчинить себе в таком неоколониальном стиле независимые государства, являющиеся партнерами России, являющиеся союзниками России, помешать нашему партнерству и союзничеству с нашими друзьями и соседями».
Галузин добавил, что в России не против, чтобы другие страны содействовали нормализации отношений Азербайджана и Армении, «но не на словах, а на деле» и «в русле фундаментальных договоренностей, достигнутых лидерами РФ, Азербайджана и Армении».
Р.Керимов
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