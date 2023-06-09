Министр обороны Бельгии обещала продолжить оказание военной помощи Украине

Бельгия продолжит оказание военной помощи Украине, несмотря на обсуждение ситуации с наличием бельгийского оружия у диверсантов, проникших недавно на территорию России, заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер.

"У меня до сих пор нет подтверждения. Судя по фотографиям, констатируем, что, действительно, речь идет об FN Scar (боевой штурмовой винтовке, разработанной американским подразделением бельгийской компании FN Herstal - ИФ). Является ли это частью вооружения, которое Бельгия поставила в рамках помощи Украине? Или это из партий оружия, купленных у FN другими странами? (...) В понедельник я направила письмо моему коллеге украинскому министру обороны с просьбой об объяснении", - сказала Дедондер в интервью газете Le Soir, которое было опубликовано в пятницу.

"Будем ли мы из-за этого приостанавливать поставки оснащения в ожидании их ответа? Нет, это не входит в нашу повестку", - добавила министр.

По ее данным, Бельгия подготовила более 700 украинских военных. Общая военная помощь Украине достигла на сегодня 274,64 млн евро.