Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 71.29 -1.24 Brent 75.96 -0.99

Дальнее зарубежье 09.06.2023 15:35

Министр обороны Бельгии обещала продолжить оказание военной помощи Украине

Бельгия продолжит оказание военной помощи Украине, несмотря на обсуждение ситуации с наличием бельгийского оружия у диверсантов, проникших недавно на территорию России, заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер.

"У меня до сих пор нет подтверждения. Судя по фотографиям, констатируем, что, действительно, речь идет об FN Scar (боевой штурмовой винтовке, разработанной американским подразделением бельгийской компании FN Herstal - ИФ). Является ли это частью вооружения, которое Бельгия поставила в рамках помощи Украине? Или это из партий оружия, купленных у FN другими странами? (...) В понедельник я направила письмо моему коллеге украинскому министру обороны с просьбой об объяснении", - сказала Дедондер в интервью газете Le Soir, которое было опубликовано в пятницу.

"Будем ли мы из-за этого приостанавливать поставки оснащения в ожидании их ответа? Нет, это не входит в нашу повестку", - добавила министр.

По ее данным, Бельгия подготовила более 700 украинских военных. Общая военная помощь Украине достигла на сегодня 274,64 млн евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИНОБОРОНЫ, УКРАИНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az