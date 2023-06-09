Алиев принял участие в церемонии открытия I этапа СЭЗ в Аляте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия первого этапа Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Аляте, сообщает сайт главы государства.
Председатель правления уполномоченной структуры Алятской СЭЗ Валех Алескеров проинформировал главу государства о проделанной работе.
Общая площадь СЭЗ составляет 850 га. На территории площадью 60 га, где ведутся работы в рамках первого этапа СЭЗ (Зона 1, Этап 1), начато строительство и выполнен ряд работ. В частности, земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам, уже готовы к ведению строительных работ. На главном въезде на территорию Зоны 1 построены таможенно-пропускные пункты и здания для проведения таможенного досмотра.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в Бизнес-центре СЭЗ.
Здание Бизнес-центра общей площадью 16 тыс. кв. м. состоит из 3-х функциональных частей. Здесь будут действовать офис Уполномоченной структуры СЭЗ, офис, который будет оказывать услуги инвесторам по принципу «одного окна», офисы для органов управления инвесторов и офис прикрепленных сотрудников таможни.
В рамках следующего этапа развития СЭЗ развития проводятся проектные работы в части, предназначенной для стандартных производственных предприятий и логистических центров, которые будут занимать площадь 138 га, а также в части, предназначенной для предприятий тяжелой промышленности, площадью 211 га. На участке площадью 138 га, относящемся к следующему этапу развития, планируется в скором времени начать земляные работы.
Решение о создании свободной экономической зоны в Аляте было принято в 2017 году, соответствующий закон – в 2018 году. Фундамент СЭЗ был заложен 1 июля 2021 года при участии президента Ильхама Алиева.
Н.Аббасова
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