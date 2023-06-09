Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 71.29 -1.24 Brent 75.96 -0.99

Бизнес и законодательство 09.06.2023 14:42

Алиев принял участие в церемонии открытия I этапа СЭЗ в Аляте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия первого этапа Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Аляте, сообщает сайт главы государства.

Председатель правления уполномоченной структуры Алятской СЭЗ Валех Алескеров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Общая площадь СЭЗ составляет 850 га. На территории площадью 60 га, где ведутся работы в рамках первого этапа СЭЗ (Зона 1, Этап 1), начато строительство и выполнен ряд работ. В частности, земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам, уже готовы к ведению строительных работ. На главном въезде на территорию Зоны 1 построены таможенно-пропускные пункты и здания для проведения таможенного досмотра.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в Бизнес-центре СЭЗ.

Здание Бизнес-центра общей площадью 16 тыс. кв. м. состоит из 3-х функциональных частей. Здесь будут действовать офис Уполномоченной структуры СЭЗ, офис, который будет оказывать услуги инвесторам по принципу «одного окна», офисы для органов управления инвесторов и офис прикрепленных сотрудников таможни.

В рамках следующего этапа развития СЭЗ развития проводятся проектные работы в части, предназначенной для стандартных производственных предприятий и логистических центров, которые будут занимать площадь 138 га, а также в части, предназначенной для предприятий тяжелой промышленности, площадью 211 га. На участке площадью 138 га, относящемся к следующему этапу развития, планируется в скором времени начать земляные работы.

Решение о создании свободной экономической зоны в Аляте было принято в 2017 году, соответствующий закон – в 2018 году. Фундамент СЭЗ был заложен 1 июля 2021 года при участии президента Ильхама Алиева.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СЭЗ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Президент Алиев поручил госструктурам активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в Азербайджан Президент Азербайджана заложил фундамент СЭЗ в Аляте В пригороде Баку создается СЭЗ Валех Алескеров возглавил администрацию СЭЗ в Аляте Валех Алескеров возглавил временную администрацию СЭЗ в Аляте Зона свободной торговли будет создана в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az