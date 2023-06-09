Объем прокачки нефти Казахстана по БТД с апреля 2023г по апрель 2024г составит 1,5 млн т – Шахбазов

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что объем прокачки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с апреля 2023 года по апрель 2024 года составит 1,5 млн тонн.

В кулуарах международного форума "Астана" Шахбазов сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что в апреле 2024 года, по итогам одного года прокачки, объем транспортировки казахстанской нефти по БТД будет доведен до ранее запланированных 1,5 млн тонн.

«Мы начали в апреле поставлять. Соответственно, в течение года прокачка будет в объеме 1,5 млн тонн», - сказал Шахбазов.

При этом непосредственно в 2023г объем прокачки казахстанской нефти по БТД составит 1,125 млн т.

Шахбазов также не исключил возможности увеличения в будущем объемов прокачки. «Мы, в принципе, с нашими коллегами всегда обсуждаем эти вопросы. Конечно, потенциально это тоже возможно», - отметил Шахбазов.

Как сообщалось ранее, между Казахстаном и Азербайджаном достигнута договоренность о транспортировке 1,5 млн тонн нефти в год по БТД. В настоящее время идет отгрузка этих объемов из ресурсов "Тенгизшевройла". Транспортировка осуществляется в рамках договора, заключенного между Госнефтекомпанией Азербайджана и "КазМунайГазом". Поставки тенгизской нефти по БТД в рамках этого соглашения, по данным "КазТрансОйла" (входит в "КазМунайГаз") и Socar Midstream Operations ("дочка" Госнефтекомпании Азербайджана), начались в конце марта 2023 года.

Кроме того, "КазТрансОйл" в марте этого года протестировал прокачку через Азербайджан по БТД 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган. Таким образом, общий транзит казахстанской нефти через Азербайджан в первом квартале 2023 года составил около 27 тыс. тонн.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); Eni (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат Госнефтекомпании Азербайджана. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.

В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+12,6% к показателю 2021 года).

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