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Дальнее зарубежье 09.06.2023 16:04

Совет ЕС определился с позицией по уголовным наказаниям за нарушение санкций

Совет ЕС объявил в пятницу, что утвердил свою позицию для переговоров по подготовке европейского закона, который введет наказания за нарушение применения санкций ЕС как за уголовные преступления

"Санкции являются одним из важнейших инструментов поддержки Евросоюзом Украины (...). Этот новый закон облегчит расследование, судебное преследование и наказание за нарушение санкционных мер на всей территории ЕС", - заявил министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Швеции Гуннар Стрёммер.

В коммюнике Совета ЕС сообщается, что законопроект определяет поведение, которое государства-члены должны будут рассматривать в качестве уголовных преступлений. Такие действия, объясняется в документе, включают помощь лицам, подпадающим под ограничительные меры ЕС, в обходе запрета на поездки в Евросоюз; торговлю санкционными товарами и осуществление сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС.

В Брюсселе заявляют, что Совет ЕС хочет, чтобы государства-члены обеспечили за нарушение санкций Евросоюза уголовные наказания, "оказывающие эффективное, пропорциональное и сдерживающее воздействие". Проект директивы предусматривает "различные наказания в зависимости от правонарушения".

В документе говорится, что государства-члены должны будут обновить свои национальные законы, чтобы при определении наказания учитывались отягчающие обстоятельства. "Отягчающим обстоятельством, например, может быть то, что преступление совершено в рамках преступной организации или государственным должностным лицом", - объясняют в Совете ЕС.

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ, НАРУШЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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